В киевском метро образовалась огромная очередь (видео) [ Редактировать ]
Во вторник, 16 февраля, в Киеве образовалась длинная очередь на вход на станцию метро "Вокзальная". Видео с места событий публикует "Киев Оперативный" в своем Telegam-канале.
Так, на заснятых кадрах видно, что о соблюдении социальной дистанции в условиях карантина никто не заботится.
В подписи к видео чувствуется ирония:
"Карантин, говорили они. Киев, метро "Вокзальная".
Ранее мы писали о том, что ВОЗ обнародовала статистику заболеваемости COVID. С начала 2021 года заболеваемость коронавирусом в мире снизилась вдвое.
Также мы писали, что в Украине вернут "красную" зону карантина. По словам Степанова, такая мера будет приниматься к региону, где рост количества госпитализированных зараженных коронавирусом в течение 7 дней будет более 50%.
отметим, что в МОЗ рассказали, будут ли прививать людей с антителами.
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