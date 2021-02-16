СБУ викрила мережу інтернет-агітаторів [ Редактировать ]
СБУ викрила мережу інтернет-агітаторів, які закликали до захоплення влади та розправи над правоохоронцями. До неї входило шестеро людей із різних регіонів України.
Усі вони діяли за вказівкою кураторів із РФ. Під час обшуку у їхніх помешканнях правоохоронці вилучили комп'ютерне обладнання і засоби зв'язку із доказами протиправної діяльності. П'ятьом фігурантам вже повідомили про підозру.
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Також Служба безпеки України оголосила про підозру проросійському пропагандисту Шарію. Як повідомили в СБУ, починаючи з 2012 року через соціальні мережі, електронні ЗМІ та російські телевізійні канали Шарій сприяв державним та неурядовим структурам РФ
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