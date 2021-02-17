Все мы абсолютно разные. Есть люди, которые абсолютно не любят говорить о себе и предпочитают слушать, а есть и другие, которые частенько надоедают разговорами о себе распрекрасном. Астрологи рассказали, какой знак зодиака наиболее надоедливый.

Итак, на первом месте оказался Лев. Представитель этого знака зодиака - царственная особа. Как бы вы не пытались поговорить о себе, рядом со Львом это практически невозможно.

Как только вы открыли рот и похвалили себя - Лев тут же ввязывается в разговор и выясняется, что он и лучше вас, и сильнее, и умнее. В какой-то степени именно это и утяжеляет жизнь других знаков зодиака, которые проживают рядом.

Смиритесь, по-другому Лев и не может себя позиционировать. Он несказанно себя любит. Рядом с ним не может быть второго солнца.

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