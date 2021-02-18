На два місяці арештували усіх шістьох затриманих напередодні кримських татар. Такий запобіжний захід обрав Київський райсуд Сімферополя. Їх звинувачують у причетності до організації Хізбут Тахрір, яку в Росії вважають терористичною.

Вчора російські силовики провели масові обшуки в окупованому Криму. За повідомленням кримських активістів, серед затриманих, зокрема, учасники акцій протесту у Москві 2019 року.

А також учасники проєкту для дітей політв'язнів "Кримське дитинство". Активісти кажуть, що кільком затриманим силовики навмисне підкинули кілька екземплярів забороненої літератури.