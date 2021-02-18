У Криму арештували підозрюваних у причетності до Хізбут Тахрір [ Редактировать ]
На два місяці арештували усіх шістьох затриманих напередодні кримських татар. Такий запобіжний захід обрав Київський райсуд Сімферополя. Їх звинувачують у причетності до організації Хізбут Тахрір, яку в Росії вважають терористичною.
Вчора російські силовики провели масові обшуки в окупованому Криму. За повідомленням кримських активістів, серед затриманих, зокрема, учасники акцій протесту у Москві 2019 року.
А також учасники проєкту для дітей політв'язнів "Кримське дитинство". Активісти кажуть, що кільком затриманим силовики навмисне підкинули кілька екземплярів забороненої літератури.
по теме
В окупованому Криму знову масові обшуки у помешканнях кримськотатарських активістів. Спец-операція російських силовиків почалася о четвертій ранку. Прийшли до мешканців Білогірська, Бахчисарая, Сімферополя, Севастополя та Совєтського району.
Понад 200 затриманих біля Московського міського суду. Там триває суд над опозиціонером Олексієм Навальним. Прокурори вимагають для нього реальне ув'язнення строком до трьох років. Офіційно політику закидають шахрайство у великих розмірах, за що раніше дали умовний термін
Політичні оглядачі називають ці акції наймасовішими за останні роки, а дії силовиків - безпрецедентними. Олексія Навального заарештували одразу після повернення з Німеччини, де він лікувався після отруєння
Політичні оглядачі називають ці акції наймасовішими за останні роки, а дії силовиків - безпрецедентними. Олексія Навального заарештували одразу після повернення з Німеччини, де він лікувався після отруєння
Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук сделал важное заявление
У Черкасах нетверезий водій із приятелем відправили на лікарняне ліжко двох патрульних. Поліцейські привезли чоловіка на освідчення до наркодиспансеру - однак він відмовився здавати тест і накинувся на копів з кулаками