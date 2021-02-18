У колонії політик має відбути два роки і вісім місяців

Європейський суд із прав людини вимагає від Росії негайно звільнити Олексія Навального. Уперше міжнародна установа зобов'язала державу випустити затриманого за скаргою про політичні переслідування - ще до розгляду позову по суті. Досі таку вимогу застосовували лише у справах, де ув'язнення загрожувало життю підозрюваних.

У Москві ж це назвали грубим втручанням у судову систему. Нагадаю, Олексію Навальному змінили умовне покарання у справі про шахрайство на реальний термін. У колонії політик має відбути два роки і вісім місяців.