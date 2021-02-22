В Україні не відступає коронавірус [ Редактировать ]
Коронавірус не відступає. За попередню добу в Україні майже чотири з половиною тисячі нових заражень. І це попри те, що на вихідних зазвичай низький рівень тестування. 58 людей померли.
Дві з половиною тисячі хворих ушпиталили. Найкритичніша ситуація у західному регіоні. Зокрема, на Івано-Франківщині ковідні стаціонари заповнені майже на 100 відсотків.
В області запрацювали 16 контрольно-пропускних пунктів, які перевірятимуть дотримання карантинних норм.
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