Коронавірус не відступає. За попередню добу в Україні майже чотири з половиною тисячі нових заражень. І це попри те, що на вихідних зазвичай низький рівень тестування. 58 людей померли.

Дві з половиною тисячі хворих ушпиталили. Найкритичніша ситуація у західному регіоні. Зокрема, на Івано-Франківщині ковідні стаціонари заповнені майже на 100 відсотків.

В області запрацювали 16 контрольно-пропускних пунктів, які перевірятимуть дотримання карантинних норм.