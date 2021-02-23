На Луганщині знайшли гранати та вибухівку [ Редактировать ]
На Луганщині знайшли два схрони з гранатами та вибухівкою. Як з'ясувалось, арсенал заклали ще 2014 року диверсанти, причетні до мінування кількох мостів на Донбасі.
Із занедбаної будівлі правоохоронці вилучили тротилові шашки, детонатори, снаряди, протитанкові гранати та пів тисячі набоїв.
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