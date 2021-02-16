В смертельном ДТП с автобусом пострадали более 40 человек [ Редактировать ]
Во вторник, 16 января, в центральной части Турции, в районе города Конья, произошло смертельное ДТП. В аварию попал автобус, погибли 5 человек, еще 38 получили ранения. Об этом сообщил телеканал NTV.
Инцидент произошел ночью на трассе Конья-Адана. Грузовик из-за гололеда врезался в заграждение на трассе и лег на бок.
Легковой автомобиль сразу же остановился поблизости, чтобы оказать помощь водителю фуры. В этот момент проезжавший мимо автобус врезался в припаркованную на обочине легковую машину, после чего оба транспортных средства перевернулись. Погибли два пассажира легковой машины и три пассажира автобуса. Все они являются гражданами Турции.
Также из-за непогоды произошло две крупные аварии в центральной провинции Кырыккале. В одном из ДТП столкнулись 12 транспортных средств: автобус, три грузовика и восемь легковых автомобилей. В другом – в результате столкновения двух автомобилей такси и автобуса пострадали три человека, один из пострадавших умер в больнице.
Как ранее сообщали, в Винницкой области, под Жмеринкой, произошло шокирующее дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии пассажиры лишились конечностей.
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