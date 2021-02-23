Самым опасным сопутствующим заболеванием при COVID является диабет. Об этом свидетельствует статистика летальных случаев в Украине.

Соответствующее исследование представила Национальная академия наук (НАН) Украины.

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Отмечается, что летальность при заболевании диабетом для вех возрастных групп составляет 22%, а для возрастной категории "80+" - 46%.

"Самыми опасными сопутствующим заболеванием при COVID-19, согласно статистике летальных случаев в Украине, является диабет", - сообщили в НАН.

Напомним, в Украине выросло число зараженных COVID. Больше всего новых случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской, Черновицкой областях, Киеве, Винницкой и Закарпатской областях.

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