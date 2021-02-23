США та ЄС готують санкції проти Росії через отруєння та ув'язнення російського опозиціонера Олексія Навального

США та ЄС готують санкції проти Росії через отруєння та ув'язнення російського опозиціонера Олексія Навального. Для адміністрації Джо Байдена це стануть перші обмеження щодо Кремля, які стосуватимуться порушення прав людини. Кого саме і як торкнуться заборони - наразі невідомо.

А от Євросоюз застосує новий механізм покарання. Оновлений пакет санкцій там уже розробляють і мають закінчити до кінця тижня, - повідомив високий представник ЄС Жозеп Боррель. Вони передбачатимуть замороження активів і заборону на в'їзд до Європейського Союзу. У Кремлі вже заявили, що попри обмеження, звільняти Навального не збираються. Таку позицію Росії представник ЄС Жозеп Боррель засудив.

Жозеп Боррель, високий представник ЄС: