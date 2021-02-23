США та ЄС готують санкції проти Росії через ситуацію з Олексієм Навальним [ Редактировать ]
США та ЄС готують санкції проти Росії через отруєння та ув'язнення російського опозиціонера Олексія Навального. Для адміністрації Джо Байдена це стануть перші обмеження щодо Кремля, які стосуватимуться порушення прав людини. Кого саме і як торкнуться заборони - наразі невідомо.
А от Євросоюз застосує новий механізм покарання. Оновлений пакет санкцій там уже розробляють і мають закінчити до кінця тижня, - повідомив високий представник ЄС Жозеп Боррель. Вони передбачатимуть замороження активів і заборону на в'їзд до Європейського Союзу. У Кремлі вже заявили, що попри обмеження, звільняти Навального не збираються. Таку позицію Росії представник ЄС Жозеп Боррель засудив.
Жозеп Боррель, високий представник ЄС:
У нас є спільна думка, що Росія розвивається як авторитарна держава й відходить усе далі від Євросоюзу. Міністри одностайно зазначили, що останні події в країні - чіткий сигнал про не зацікавлення Москви в діалозі з ЄС. Навпаки - Росія ніби прагне конфронтації та відмежування від Європейського Союзу.
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