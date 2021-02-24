В провинции Иньямбане на юге страны Мозамбик нашли по меньшей мере 111 погибших длиннорылых дельфинов. Об этом сообщает пресс-служба Национальной администрации заповедников страны (ANAC), передает Barrons.

Специалисты обнаружили 25 погибших дельфинов на побережье в Национальном парке архипелага Базаруто. Утром 23 февраля при патрулировании были найдены еще 86 погибших дельфинов на западном побережье архипелага.

Число дельфинов, обнаруженных мертвыми, с воскресенья по вторник возросло до 111.

Сейчас пытаются установить причину гибели дельфинов. По предварительным данным, следов ранений млекопитающих обнаружено не было, исследователи проведут анализы для установления возможных причин смерти дельфинов.

Ранее около 50 черных дельфинов выбросились у берегов косы Феруэлл-спит, расположенной на северной оконечности Южного острова Новой Зеландии. Девять из них погибли.

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