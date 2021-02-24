Более 100 дельфинов выбросились на побережье острова в Мозамбике [ Редактировать ]
В провинции Иньямбане на юге страны Мозамбик нашли по меньшей мере 111 погибших длиннорылых дельфинов. Об этом сообщает пресс-служба Национальной администрации заповедников страны (ANAC), передает Barrons.
Специалисты обнаружили 25 погибших дельфинов на побережье в Национальном парке архипелага Базаруто. Утром 23 февраля при патрулировании были найдены еще 86 погибших дельфинов на западном побережье архипелага.
Число дельфинов, обнаруженных мертвыми, с воскресенья по вторник возросло до 111.
Сейчас пытаются установить причину гибели дельфинов. По предварительным данным, следов ранений млекопитающих обнаружено не было, исследователи проведут анализы для установления возможных причин смерти дельфинов.
Ранее около 50 черных дельфинов выбросились у берегов косы Феруэлл-спит, расположенной на северной оконечности Южного острова Новой Зеландии. Девять из них погибли.
Также мы писали о том, что в Одессе на берегу моря заметили дельфинов.
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