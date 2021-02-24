Попри зусилля України, Росія продовжує блокувати роботу Тристоронньої контактної групи. А російські найманці на Донбасі застосовують зброю, заборонену Мінськими угодами. Таке заявив Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця під час дебатів щодо окупованих українських територій.

Він закликав країни-члени ООН приєднатися до Кримської платформи, це ще один міжнародний майданчик, створений для обговорення деокупації півострова. Мовляв, попри намагання Росії, питання Криму ніколи не буде закрито.

Під час дебатів країни-члени Генасамблеї висловили свою підтримку Україні у конфлікті з Росією, підкреслюючи відповідальність РФ за агресію, репресії та погіршення гуманітарної ситуації на окупованих територіях. Росію підтримали лише Сирія та Венесуела.