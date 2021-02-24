Росія продовжує блокувати роботу Тристоронньої контактної групи [ Редактировать ]
Попри зусилля України, Росія продовжує блокувати роботу Тристоронньої контактної групи. А російські найманці на Донбасі застосовують зброю, заборонену Мінськими угодами. Таке заявив Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця під час дебатів щодо окупованих українських територій.
Він закликав країни-члени ООН приєднатися до Кримської платформи, це ще один міжнародний майданчик, створений для обговорення деокупації півострова. Мовляв, попри намагання Росії, питання Криму ніколи не буде закрито.
Під час дебатів країни-члени Генасамблеї висловили свою підтримку Україні у конфлікті з Росією, підкреслюючи відповідальність РФ за агресію, репресії та погіршення гуманітарної ситуації на окупованих територіях. Росію підтримали лише Сирія та Венесуела.
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