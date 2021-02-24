Евросоюзу не нужен проект "Северный поток-2", так как газопровод не способствует усилению энергетической безопасности Европы. При этом наднациональное объединение не планирует принимать решение об остановке строительства СП-2. Вердикт судьбе газопровода должна вынести Германия, заявила глава директората Еврокомиссии по вопросам энергетики Дитте Юул Йоргенсен.

По ее словам, Европа не намерена принимать коллегиальное решение по поводу прекращения строительства Северного потока-2.

"Для Европейского Союза в целом "Северный поток-2" не способствует безопасности поставок. Фактически остановка строительства потребует решения на национальном уровне. Это не то решение, которое может быть принято на европейском уровне", - подчеркнула Йоргенсен.

Напомним, что в США говорят о готовности отменить санкции против газопровода "Северного потока-2". При этом Германия должна гарантировать защиту интересов Украины. Также сообщалось, что российское судно возобновило работы по укладке труб газопровода "Северный поток-2" в Балтийском море, неподалеку от датского острова Борнхольм.

Также мы писали о том, что немецкие экологи остановили строительство газопровода. Так, негосударственная организация "Союз охраны природы и биоразнообразия" обжаловала разрешение на работы. Аналогичную жалобу подала также еще одна природоохранная организация.

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