"Укравтодор" хоче добудувати Подільсько-Воскресенський міст [ Редактировать ]
Забрати і добудувати. Укравтодор запропонував столичній владі віддати на баланс держкомпанії - Подільсько-Воскресенський міст.
У такий спосіб хочуть пришвидшити введення шляхопроводу в експлуатацію. Завершити будівництво - обіцяють за півтора року. В Агентстві автомобільних доріг вважають, що міст істотно розвантажить головні транспортні артерії столиці. Таку пропозицію "Автодору" - у столичній владі поки що не коментують.
Олександр Кубраков, голова Державного агентства автомобільних доріг:
Якщо є бажання у міста добудувати міст швидко - не окремі якісь розв'язки, не окремі якісь з1їзди колись там у цьому році. Ми готові за півтори роки добудувати увесь цей міст на двох берегах повністю, з усіма з'їздами, заїздами і здати цей об'єкт в експлуатацію. Це переведення з муніципальної комунальної власності до державної, це робиться далі рішенням Кабміну, якщо є готовність місцевої влади.
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