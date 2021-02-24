12 тисяч доз "Ковішілду" доставили сьогодні і в Кропивницький. Але поки що нікого нею не щепили. Першому добровольцю зроблять ін'єкцію завтра. Сироватку зберігатимуть в обласній дитячій лікарні. Крім вакцини - в область привезли шприці та контейнери для їх утилізації.

Олег Рибальченко, директор департаменту охорони здоров'я Кіровоградської ОДА: