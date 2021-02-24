Кропивницький отримав 12 тисяч вакцин від коронавірусу [ Редактировать ]
12 тисяч доз "Ковішілду" доставили сьогодні і в Кропивницький. Але поки що нікого нею не щепили. Першому добровольцю зроблять ін'єкцію завтра. Сироватку зберігатимуть в обласній дитячій лікарні. Крім вакцини - в область привезли шприці та контейнери для їх утилізації.
Олег Рибальченко, директор департаменту охорони здоров'я Кіровоградської ОДА:
Працівники самих бригад вакцинаторів, це працівники медзакладів, в яких лікуються хворі на коронавірусну хворобу, у нас 7 таких закладів на території області, працівники цього закладу і інші працівники і мешканці геріатричних закладів, або закладів де перебувають люди похилого віку, це перший етап, всього етапів буде 5. Ми будемо розповсюджувати цю вакцину до пунктів щеплення і таким чином поступово будем охоплювати всі категорії.
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