У Києві розпочалася вакцинація від COVID-19. Напередодні у столицю надійшло майже 43 тисячі доз препарату. Першими щеплення отримають медики. Як все відбувалося?

Вакцинування розпочали з медиків мобільних бригад для імунізації та працівників Олександрівської лікарні. За перші півтори години щеплення отримали 30 осіб. Одним з перших став завідувач відділення реанімації та інтенсивної терапії для інфекційних хворих Олексій Куценко.

Олексій Куценко, завідувач відділення інфекційної реанімації Олександрівської клінічної лікарні:

Особисто переді мною не стояло питання: вакцинуватися, чи ні. Я вирішив самостійно, що вакцинація необхідна. Необхідна масова вакцинація населення України для того, щоб збити шквал ковідної інфекції. На жаль, люди упереджено ставляться до вакцинації. Я відчуваю себе абсолютно нормально.

Втім, не всі медики погодились робити щеплення.

Олексій Куценко, завідувач відділення інфекційної реанімації Олександрівської клінічної лікарні:

Якщо чесно, то мені трошки соромно, тому що з мого відділення де 24 співробітники, тільки 2 погодилися на вакцинацію - я і ще одна медсестра.

За добу мають імунізувати до сотні людей - насамперед медпрацівників, які надають допомогу ковідним хворим. Другі на черзі - соцпрацівники, люди, старші за 85 років, та решта медперсоналу.

Валентина Гінзбург, директорка Департаменту охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації:

Місто Київ готувався до цього. Було створено 15 мобільних бригад, які будуть вакцинувати на базах лікувально-профілактичних і інтернатних закладів. І зараз буде наступний крок - ми відпрацьовуємо уже списки людей похилого віку, старше 85 років. Сьогодні до 100 осіб плануємо провакцинувати. Питань щодо зберігання, порушень - немає Ми говоримо, що є визначені етапи, на це виділена вакцина. Ми розпочали. А далі буде інформація - будемо говорити.

Наразі медики мобільних бригад продовжують навчання з імунізації від COVID-19. Уже підготовлено 120 тимчасових пунктів вакцинації в закладах охорони здоров'я, і ще стільки ж додаткових на базі Центру первинної медико-санітарної допомоги міста.