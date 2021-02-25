Экс-глава Минфина стала послом в США [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский назначил посла Украины в США. Им стала бывшая министр финансов Оксана Маркарова. Об этом сообщили в Офисе президента Украины.
Кандидатура Маркаровой имеет три ключевых преимущества:
- патриотизм,
- высокий профессиональный уровень,
- очень позитивное восприятие в США.
Назначить Маркарову Оксану Сергеевну чрезвычайным и полномочным послом Украины в США.
Во время личной встречи с Маркаровой глава государства отметил, что в качестве посла ей необходимо будет сосредоточиться прежде всего на налаживании эффективного диалога с администрацией нового президента США Джо Байдена и укреплять двухпартийную поддержку Украины со стороны США.
Кроме того, Зеленский отметил необходимость усиления санкций США против России, в частности в отношении проекта "Северный поток-2".
Оксана Маркарова занимала должность министра финансов Украины с 22 ноября 2018 года по 4 марта 2020 в правительствах Владимира Гройсмана и Алексея Гончарука.
Ранее президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении посла Украины в Туркменистане. Им стал дипломат Виктор Майко.
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