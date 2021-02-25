77-метровая яхта врезалась в причал в Карибском море (видео) [ Редактировать ]
77-метровая яхта с отдыхающими врезалась в причал в порту Сен-Мартена в Карибском море.
Под удар судна попали еще и несколько лодок, а все - из-за сбоя в бортовом компьютере и, как следствие, потери рулевого управления, сообщает tut.by.
К счастью, о пострадавших не сообщается. Как и о размере ущерба, но есть повод полагать, что цифры будут большими.
Ранее мы писали о том, что под Одессой яхта переехала лодку, есть пострадавшие. Сообщается, что яхта совершила наезд на рыболовную лодку с 2 людьми на борту, после чего покинула место событий, оставив рыбалок в опасности.
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