Страхова компанія AXA вийшла з проекту "Північний потік-2" [ Редактировать ]
Французька страхова й інвестиційна компанія АХА вийшла з проєкту спорудження газогону "Північний потік-2". Точну причину такого рішення не зазначили, - повідомляє Deutsche Welle. Втім, раніше, через загрозу санкцій з боку США від співпраці вже відмовилися 18 європейських компаній.
Нагадаємо, "Північний потік-2" - російсько-німецький проєкт для постачання палива через Балтійське море. У Сполучених Штатах вважають: газогін може збільшити економічний і політичний вплив Росії на країни Європи.
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