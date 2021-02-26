Французька страхова й інвестиційна компанія АХА вийшла з проєкту спорудження газогону "Північний потік-2". Точну причину такого рішення не зазначили, - повідомляє Deutsche Welle. Втім, раніше, через загрозу санкцій з боку США від співпраці вже відмовилися 18 європейських компаній.

Нагадаємо, "Північний потік-2" - російсько-німецький проєкт для постачання палива через Балтійське море. У Сполучених Штатах вважають: газогін може збільшити економічний і політичний вплив Росії на країни Європи.