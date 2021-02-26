В Черновицкой области могут ввести карантин выходного дня [ Редактировать ]
Заместитель главы Черновицкой ОГА Наталья Гусак заявила о том, что в Черновицкой области рассматривают возможность введения карантина выходного дня. Об этом заявила в эфире одного из телеканалов.
Местная власть примет решение 26 февраля.
Она отметила, что область закрывать не будут.
Через полчаса будет заседать наша комиссия ТЭБ и ЧС. Мы будем рассматривать возможность введения карантина выходного дня или полноценных ограничительных мер с понедельника, которые относятся к "красной" зоне".
Минздрав сообщил, что за минувшие сутки в Черновицкой области обнаружили 638 случаев коронавируса.
Ранее Виктор Ляшко рассказал, как проходит COVID-вакцинация в Украине. Также сообщалось, что в МОЗ напомнили о побочных эффектах вакцины от коронавируса.
Напомним, 24 февраля в Украине начал действовать адаптивный карантин. Ранее мы писали о том, что Украину поделили на зоны карантина. В "зеленую" зону пока не попала ни одна область страны.
Также сообщалось, что Степанов объявил о начале вакцинации от коронавируса в Украине. В Украине уже вакцинировались 10 человек.
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