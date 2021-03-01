Поліція Дніпра врятувала трьох дорослих та підлітка від смерті під кригою [ Редактировать ]
У Дніпрі троє дорослих та підліток провалилися під кригу. Їх врятували двоє поліцейських. За допомогою троса з лебідкою, драбини та мотузок патрульні дісталися потерпілих і насамперед витягли дитину.
А потім чоловіків, які вже з останніх сил трималися за лід. Постраждалих доправили до лікарні з переохолодженням.
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