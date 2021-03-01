Перевод часов в Украине: какое решение намерены принять в Раде [ Редактировать ]
В понедельник, 1 марта, первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал народных депутатов проголосовать за закон об отмене перевода часов в Украине. б этом он заявил в ходе заседания согласительного совета парламента.
Речь идет о законопроекте №4201
27-28 марта запланирован очередной перевод часов на летнее время. Я обращаюсь, давайте проголосуем законопроект №4201 и избавим Украину от этого ежегодного перехода, польза от которого не доказана, а вред - очевиден.
В октябре 2020 года в Раду внесли соответствующий законопроект №4201. Документ предусматривает установление и закрепление на территории Украины единого киевского времени и отказ от дальнейшего сезонного перевода стрелок часов.
законопроект на законодательном уровне закрепит киевское время на всей территории Украины.
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