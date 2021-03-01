В понедельник, 1 марта, первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал народных депутатов проголосовать за закон об отмене перевода часов в Украине. б этом он заявил в ходе заседания согласительного совета парламента.

Речь идет о законопроекте №4201

27-28 марта запланирован очередной перевод часов на летнее время. Я обращаюсь, давайте проголосуем законопроект №4201 и избавим Украину от этого ежегодного перехода, польза от которого не доказана, а вред - очевиден.

В октябре 2020 года в Раду внесли соответствующий законопроект №4201. Документ предусматривает установление и закрепление на территории Украины единого киевского времени и отказ от дальнейшего сезонного перевода стрелок часов.

законопроект на законодательном уровне закрепит киевское время на всей территории Украины.

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