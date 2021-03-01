В пятницу премьер-министр должен прийти в парламент и наконец ответить, какими будут тарифы в марте и что правительство делает для решения тарифного кризиса. Об этом Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил на заседании Согласительного совета в понедельник, 1 марта.

"Верховная Рада не может игнорировать риски, которые несет дальнейшее падение благосостояния граждан. Главная причина этого - рост потребительских цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Платежеспособность людей падает, задолженность населения за услуги ЖКХ растет (на начало 2021 г. украинцы задолжали за коммуналку более 73 млрд грн., - ред.)", - отметил Юрий Бойко.

По его словам, если безотлагательно на законодательном уровне не урегулировать тарифный вопрос, то это приведет к банкротству коммунальных предприятий и развалу топливно-энергетического комплекса.

"Наша фракция подготовила проекты законов, которые помогут снизить тарифную нагрузку на украинцев. Это, в частности, законопроект №1122 относительно упорядочения ценообразования и недопущения повышения цен и тарифов на природный газ. И проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины, которые освободят от налогообложения операции по поставке природного газа, используемого для нужд населения", - сказал он.

Сопредседатель фракции оппозиционеров призвал депутатов не ждать нового отопительного сезона и новой волны тарифных протестов, а безотлагательно решить эти болезненные для людей и экономики страны вопросы.

"Тарифный вопрос требует системного и срочного решения. Устраивать кадровую чехарду и искать крайнего - это не выход. Как и не выход отвлекать внимание общественности репрессиями против оппозиции, запретом СМИ и уничтожением свободы слова. Это путь в никуда. Люди хотят, чтобы парламент и правительство занимались решением их проблем. Поэтому мы считаем, что законопроекты от ОПЗЖ, направленные на снижение тарифов и потребительских цен, должны стать главными в повестке дня на этой парламентской неделе", - акцентировал Юрий Бойко.