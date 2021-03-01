Таємнича аварія: чому приховуються обставини ДТП з Олександром Дубінським [ Редактировать ]
Утаємничена ДТП з народним депутатом. Позашляховик начебто Олександра Дубінського потрапив в аварію на Львівщині. Очевидці стверджують: за кермом був саме політик і саме він вилетів на зустрічну смугу. Натомість у поліції цю інформацію ані підтверджують, ані спростовують.
Аварія сталась ось тут, неподалік міста Стрий - на об'їзній дорозі. Не розминулися позашляховики, в одному з яких начебто їхав народний депутат Олександр Дубінський. Так пишуть у соцмережах, і за інформацією очевидців, саме він не впорався з кермуванням та виїхав на зустрічну смугу.
Степан, очевидець, охоронець підприємства що поруч:
"Тойота" ліва сторона була вдарена - там прийшло, а там був лівий бік, передня дверка, задна дверка.
В аварії постраждали двоє: 39-річний чоловік і 36-річна жінка. Їх доставили в Стрийську центральну районну лікарню - там надали меддопомогу й відпустили додому.
Михайло Марущак, лікар-травматолог Стрийської центральної районної лікарні:
Були подібні травми. Це були біль в голові, болі м'язів, болі суглобів, забої були в чоловіка грудної клітки від паска, в жінки - обох колін від удару об панель. Пацієнти були обстежені і відправлені на амбулаторне лікування.
Медики кажуть: постраждалі були тверезі. Що ж до народного депутата, у поліції деталей справи не розголошують. Водночас не спростовують і не підтверджують, що за кермом був Дубінський.
Світлана Добровольська, прессекретар ГУНП у Львівській області:
За фактом безпеки порушень правил безпеки дорожнього руху відкрите кримінальне провадження ч.1 ст.286 ККУ. Максимальне покарання - обмеження волі до 3 років.
Дізнатися деталі аварії ми намагалися в самого народного депутата. Але на телефонні дзвінки та SMS-повідомлення той протягом дня не відповідав.
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