В период с 2 по 3 марта 2021 года в связи с официальным визитом в Украину президента Европейского совета Шарля Мишеля, в столице может быть перекрыта как часть центральных дорог, так и движение по городу. Об этом сообщает пресс-служба Государственного управления охраны.

Таким образом, на центральных улицах столицы ограничат движение транспортных средств и организуют объезды. В ведомстве добавили, что государственная охрана предоставляется иностранным топ-чиновникам, которые находятся в Украине по приглашению органов государственной власти.

Информируем, что в соответствии с Законом Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц", государственная охрана осуществляет работает с главами иностранных государств, парламентов и правительств и членами их семей, министров иностранных дел, руководителей международных организаций.

Читайте также, с 7:00 27 февраля 2021 года будет частично ограничено движение транспортных средств по Индустириальному путепроводу, такая ситуация связанна с началом ремонтных работ на дорожном полотне.

Кроме того, на автомобильных дорогах в Киеве могут действовать некоторые ограничения в связи с официальным визитом в страну президента Молдовы Майи Санду. Ограничения проезда в большинстве своем затронут центральную часть столицы Украины.

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