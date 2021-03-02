США та Євросоюз запровадили санкції проти Росії [ Редактировать ]
США та Євросоюз запровадили санкції проти Росії за переслідування Олексія Навального.
Обмеження стосуються осіб, відповідальних за отруєння опозиціонера. До чорного спису потрапили як фізичні, так і юридичні особи. Йдеться про 14- компаній, причетних до виробництва біологічних і хімічних отруйних речовин.
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