Наміри бойовиків вести вогонь на упередження по українських позиціях засудила Українська делегація

Наміри бойовиків вести вогонь на упередження по українських позиціях засудила Українська делегація в тристоронній контактній групі. Київ вважає таку заяву бажанням Росії односторонньо зірвати перемир'я.

Водночас Леонід Кравчук знову висловився проти залучення до перемовного процесу так званих представників окупаційних адміністрацій.

Він наполягає, що обговорювати Донбас мають ОБСЄ, Україна та Росія, як і передбачено Мінськими угодами.

Натомість РФ дедалі частіше намагається долучити до перемовин незрозумілих людей. Наступне засідання ТКГ запланували на 17 березня.