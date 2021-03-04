Рятувальники Таїланду врятували котів із судна, що тонуло [ Редактировать ]
Таїландські військові врятували чотирьох котів із судна, яке тонуло. Рятувальників спорядили на місце аварії невеликого човна, щоб перевірити, чи не витекло пальне.
Єдиний моряк евакуювався з палуби самотужки, коли там спалахнула пожежа. А пухнастих супутників - залишив. Військові помітили їх у бінокль.
Доправили хвостатих на свій човен, а потім на суходіл.
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