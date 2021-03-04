Литва не видаватиме Білорусі Тихановську [ Редактировать ]
Вільнюс відмовив Мінську в екстрадиції лідерки опозиції Світлани Тихановської. Як пояснив заступник міністра закордонних справ, у Білорусі на Тихановську чекала би політична розправа.
Відтак уряд Литви, мовляв, не прожив би і дня, якби видав її. Прокуратура Білорусі закидає лідерці опозиції організацію масових протестів, кримінальне провадження почали торік у грудні.
До Литви Тихановська виїхала у серпні після президентських виборів і початку масових протестів.
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