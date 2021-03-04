Вільнюс відмовив Мінську в екстрадиції лідерки опозиції Світлани Тихановської. Як пояснив заступник міністра закордонних справ, у Білорусі на Тихановську чекала би політична розправа.

Відтак уряд Литви, мовляв, не прожив би і дня, якби видав її. Прокуратура Білорусі закидає лідерці опозиції організацію масових протестів, кримінальне провадження почали торік у грудні.

До Литви Тихановська виїхала у серпні після президентських виборів і початку масових протестів.