В Україні почалася третя хвиля коронавірусу. Офіційно. А якщо ситуація з COVID-19 погіршуватиметься, то в країні розпочнеться суворий локдаун. Сьогодні про це - заявив прем'єр.

Денис Шмигаль зібрав журналістів, щоб звітувати про рік роботи свого уряду. Говорив, і про вакцинацію, і про тарифи, і про те, чи вистоїть наша економіка без траншу МВФ. Усе чув - Даніїл Снісар.

Що було і що буде. У Кабміні сьогодні прем'єр звітує за перший рік і свого прем'єрства, і роботи уряду. Найбільше питань про головний виклик - коронавірус та вакцинацію. Денис Шмигаль каже: в Україні почалася третя хвиля COVID-19! І якщо більшість областей опиняться у червоній зоні на країну чекає черговий локдаун.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Скоріш за все доведеться повертатися до тієї моделі локдауну, який Україна вже проходила. Дуже не хотілося б цього робити, тому треба ще раз звернутися до свідомості громадян і сказати: коронавірус нікуди не подівся.

Зазначу, що зараз в Україні три червоні регіони. І єдиний спосіб зупинити коронавірус - це вакцинація. Аби збільшити довіру людей до імунізації, в уряді можуть переглянути перелік осіб, яких щепитимуть насамперед. До медиків, військових та освітян - хочуть додати ще й журналістів та священиків. Усе заради популяризації вакцинації. До речі, сам Шмигаль теж готовий на укол.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Як тільки буде нагода, коли дійде моя черга, я із задоволенням публічно провакцинуюсь і запрошую всіх це робити. Буду це робити, щоб показати, що вакцинація - це критична необхідність для національної безпеки нашої держави.

Ще одне із болючих питань - тарифи. Зараз тривають дискусії щодо розцінок на електроенергію. А вони, нагадаю, з нового розу зросли. І Денис Шмигаль каже, що скоріш за все, ціна від квітня не зміниться. І залишиться на рівні - 1 гривня 68 копійок за кіловат.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

З 1 квітня, скоріш за все, люди змін не побачать і не відчують. Але це не означає що їх не буде в майбутньому. Неможливо на все життя зафіксувати ціну. Будь-який товар в ринковій економіці має бути оцінений за ринковою ціною.

А от якими будуть ціни на газ з квітня - питання. Бо державне регулювання закінчується у кінці березні. І до речі, це один із каменів спотикання у переговорах із Міжнародним валютним фондом. Бо кредитори наполягають на вільному ринку газу. Тож коли буде транш - поки точно незрозуміло. За прогнозами, ближче до літа.