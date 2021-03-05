Страна-виновница не предприняла никаких превентивных мер, чтобы минимизировать выбросы в воздух диоксида азота/ фото: Rg.ru

Европейский Союз готовится ввести штрафные санкции в отношении Великобритании за систематическое нарушение законов о загрязнении воздуха. Такое решение принял Европейский суд во время первого заседания по Brexit.

Страна-виновница не предприняла никаких превентивных мер, чтобы минимизировать выбросы в воздух диоксида азота. Было доподлинно установлено, что уровни загрязнения в 16 областях, включая Большой Лондон и Большой Манчестер, "систематически" превышали целевые показатели качества воздуха ЕС, установленные еще в 2008 году.

Отмечается, что даже факт того, что Великобритания покинула Европейский Союз, не дает стране права на невыполнения решений по делам, которые были начаты до 31 декабря 2020 года.

Ранее мы писали, что лидеры Европейского Союза и Великобритании подписали соглашение о двустороннем сотрудничестве после утверждения плана по Brexit. Документ предусматривает сотрудничество властей в сфере изменения климата и глобальном ответе на пандемию коронавируса.

Кроме того, Еврокомиссия готовит иски против пяти стран ЕС - из-за загрязнения воздуха. Оказалось, что Германия, Франция, Великобритания, Испания и Италия - превысили нормы выбросов в атмосферу.

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