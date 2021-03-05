SpaceX запустить на орбіту український супутник [ Редактировать ]
Компанія SpaceX погодилася запустити український супутник "Січ 2-1". Про це повідомили в Комітеті Верховної Ради з економічного розвитку. Попередньо узгодили умови контракту, його можуть підписати наступного тижня.
Україна заплатить американській компанії мільйон доларів. Вітчизняний космічний апарат дистанційного зондування землі виготовило конструкторське бюро "Південне".
Супутник зробили наприкінці 2019. Відтоді тривали випробування.
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