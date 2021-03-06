"Будь як Далай-лама": Максим Степанов започаткував жартівливий мем [ Редактировать ]
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов відповів усім скептикам та противникам імунізації. На своїй фейсбук-сторінці він виклав жартівливу картинку, яка вже перетворилася на мем. На ній - міністр в образі Далай-лами. І не просто так.
Річ у тім, що сьогодні, в індійському місті Дхарамсала очільник тибетського буддизму теж щепився протикоронавірусною вакциною CoviShield - це і лягло в основу українського витвору. Мовляв, Далай-лама вакцинувався - "будьте як Далай-лама".
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