У Дніпрі школярі влаштували акцію "Зберегти першоцвіти". Перехожим діти дарували букети, зроблені власноруч. Такі квіти, кажуть, кращі за живі - яскравіші, не осипаються і стоять, скільки душа забажає. Як реагували містяни і чи готові відмовитися від букетика пролісків - бачила Олена Мендалюк.

- Ми Вас закликаємо, щоб Ви не купували справжніх квітів, тому що вони зараз на грані вимирання. - Я тільки за. - І ми Вам даруємо для підняття настрою.

Із закликом "зберегти первоцвіти" - школярі Дніпра вийшли на головний проспект міста. Цю акцію учні різних шкіл готували близько двох місяців. За допомогою декоративного дроту, клею та крепованого паперу, власними руками виготовили понад чотири сотні квітів.

Такой цветок может стоять очень долго. Они радуют глаз, они яркие, они не завянут, их в принципе легко сделать дома.

І це своєрідна альтернатива тим первоцвітам, які занесені до Червоної книги.

Ольга Крамер, викладачка біології та екології СШ №39:

Всі квіти, які з'являються у природі, у дикій природі першими ми всі вважаємо потрібно берегти, а не охапками зривати. Зараз на електричках їдуть, зривають охабками і починають їх продавати.

Напередодні жіночого свята такий подарунок із рук школярів перехожі отримували із задоволенням. Заклик учасників акції підтримують.

Марія Науменко, жителька Дніпра:

Ими можно пойти полюбоваться, пофотографировать. Війти на свежий воздух для этого мы в лес и ездим, чтобы полюбоваться тем что там ростет.

В Україні збір і продаж "червонокнижних" рослин карається штрафом від п'ятисот до чотирьох тисяч гривень. До того ж відповідальність за знищений первоцвіт несе як продавець, так і покупець.