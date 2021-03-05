Памятник Т. Шевченку в селе Подпечеры Источник: Викимедиа

В селе Подпечеры Ивано-Франковской области неизвестные вандалы надругались над памятником Тарасу Шевченко. Об этом сообщил в Facebook мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

В Подпечерах произошла провокация! Под Домом культуры отрезали голову памятнику Тарасу Шевченко! Очевидно, вандалы "приурочили" свои действия ко дню рождения нашего Кобзаря.

Мэр областного центра уже обратился в правоохранительные органы с требованием найти и наказать преступников.

Ранее "Подробности" сообщали, что во Львове вандалы осквернили памятник Степану Бандере. В ночь с 4 на 5 февраля монумент облили красной краской. В последствии злоумышленники были задержаны.