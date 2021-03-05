Под Ивано-Франковском обезглавили Шевченко (фото) [ Редактировать ]
Источник: Викимедиа
В селе Подпечеры Ивано-Франковской области неизвестные вандалы надругались над памятником Тарасу Шевченко. Об этом сообщил в Facebook мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
В Подпечерах произошла провокация! Под Домом культуры отрезали голову памятнику Тарасу Шевченко! Очевидно, вандалы "приурочили" свои действия ко дню рождения нашего Кобзаря.
Мэр областного центра уже обратился в правоохранительные органы с требованием найти и наказать преступников.
Ранее "Подробности" сообщали, что во Львове вандалы осквернили памятник Степану Бандере. В ночь с 4 на 5 февраля монумент облили красной краской. В последствии злоумышленники были задержаны.
по теме
На Прикарпатті замість них уже два місяці видають довідки про тимчасову непрацездатність, втім, за ними отримати страхові виплати люди не можуть - хто у цьому винен і що робити?
Перехворів - сиди без грошей! В Україні закінчилися листи непрацездатності, більше відомі як "лікарняні". На Прикарпатті замість них уже два місяці видають довідки про тимчасову непрацездатність
Разновидность обнаружили в ходе исследований в Институте
Пацієнтів із Прикарпаття - везуть і до інших областей. Тоді чому стоїть порожнім мобільний шпиталь, який півтора тижня тому терміново розгорнули в Богородчанах?
Новая версия COVID-19 является "сестрой" британского, бразильского и южноамериканского штамма