Вибух газу у багатоповерхівці в Кропивницькому. Ударна хвиля вибила вікна і двері квартир. Постраждала молода пара - хлопець та дівчина.

Уламками віконних рам і друзками скла всипане подвір'я біля цієї дев'ятиповерхівки на вулиці Юрія Коваленка у Кропивницькому. Вибух пролунав у однокімнатній квартирі на другому поверсі. Спалахнув вогонь, і помешкання вигоріло вщент. Будинок одразу від'єднали від електро- та газопостачання.

Яна Новакова, мешканка багатоповерхівки:

Рвонуло на другому поверсі, а на дев'ятому не було чим дихати взагалі. Але пожежні швидко приїхали, загасили, просто нема чим дихати взагалі. Намагалася відкрити двері у під'їзд, то повен під'їзд штукатурки, летіла штукатурка, а з цієї сторони - чорний дим, не можна було відкрити ні вікна, ні балкон.

Валентина Бойко, мешканка багатоповерхівки:

Удар был очень большой, очень большой, у меня стекла задрожали, слава Богу что все живые.

Ударна хвиля була такої сили, що повилітали шибки у під'їзді та навіть двері в квартирах поверхом нижче.

Людмила Бірюк, мешканка багатоповерхівки:

Як гепнуло і оце заклинило нас, ми не могли не вийти - нічого, доріжку аж туди, від ванни до спальні - повна хата диму. Не можу вийти, заклинило нас і потом хлопці вже постукали, та ми могли вийти. Оце що з дверима таке получилось.

Постраждала молода пара. 23-річного хлопця та 19-річну дівчину з опіками середньої тяжкості доправили в лікарню. Помешкання на вулиці Коваленка вони винаймали. Що саме спричинило вибух - наразі з'ясовують фахівці.

Олександр Мосін, заступник міського голови Кропивницького:

Попередньо, можливо, десь скраблював газ, наповнилась квартира і тоді, коли включили світло, - відбувся вибух, це попередня інформація.

Комунальники перевірили стан стану мереж, потому електропостачання в будинку, окрім двох квартир, відновили. А ось газ увімкнуть не раніше, ніж за добу.