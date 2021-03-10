У Кропивницькому вибухнула квартира в багатоповерхівці [ Редактировать ]
Вибух газу у багатоповерхівці в Кропивницькому. Ударна хвиля вибила вікна і двері квартир. Постраждала молода пара - хлопець та дівчина.
Уламками віконних рам і друзками скла всипане подвір'я біля цієї дев'ятиповерхівки на вулиці Юрія Коваленка у Кропивницькому. Вибух пролунав у однокімнатній квартирі на другому поверсі. Спалахнув вогонь, і помешкання вигоріло вщент. Будинок одразу від'єднали від електро- та газопостачання.
Яна Новакова, мешканка багатоповерхівки:
Рвонуло на другому поверсі, а на дев'ятому не було чим дихати взагалі. Але пожежні швидко приїхали, загасили, просто нема чим дихати взагалі. Намагалася відкрити двері у під'їзд, то повен під'їзд штукатурки, летіла штукатурка, а з цієї сторони - чорний дим, не можна було відкрити ні вікна, ні балкон.
Валентина Бойко, мешканка багатоповерхівки:
Удар был очень большой, очень большой, у меня стекла задрожали, слава Богу что все живые.
Ударна хвиля була такої сили, що повилітали шибки у під'їзді та навіть двері в квартирах поверхом нижче.
Людмила Бірюк, мешканка багатоповерхівки:
Як гепнуло і оце заклинило нас, ми не могли не вийти - нічого, доріжку аж туди, від ванни до спальні - повна хата диму. Не можу вийти, заклинило нас і потом хлопці вже постукали, та ми могли вийти. Оце що з дверима таке получилось.
Постраждала молода пара. 23-річного хлопця та 19-річну дівчину з опіками середньої тяжкості доправили в лікарню. Помешкання на вулиці Коваленка вони винаймали. Що саме спричинило вибух - наразі з'ясовують фахівці.
Олександр Мосін, заступник міського голови Кропивницького:
Попередньо, можливо, десь скраблював газ, наповнилась квартира і тоді, коли включили світло, - відбувся вибух, це попередня інформація.
Комунальники перевірили стан стану мереж, потому електропостачання в будинку, окрім двох квартир, відновили. А ось газ увімкнуть не раніше, ніж за добу.
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