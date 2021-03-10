Двоє загиблих і 24 поранених. У Туреччині автобус упав у трьохсотметрову прірву. Аварія сталася на південному сході країни. В автобусі їхали працівники текстильного підприємства і студенти, які там стажувалися. За попередньою інформацією, водій не впорався з кермуванням під час повороту.

Згодом стало відомо, що автобус був розрахований на перевезення щонайбільше 14 пасажирів. Витягати поранених рятувальникам допомагали місцеві жителі.