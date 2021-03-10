Катастрофа у Туреччині: автобус упав у трьохсотметрову прірву [ Редактировать ]
Двоє загиблих і 24 поранених. У Туреччині автобус упав у трьохсотметрову прірву. Аварія сталася на південному сході країни. В автобусі їхали працівники текстильного підприємства і студенти, які там стажувалися. За попередньою інформацією, водій не впорався з кермуванням під час повороту.
Згодом стало відомо, що автобус був розрахований на перевезення щонайбільше 14 пасажирів. Витягати поранених рятувальникам допомагали місцеві жителі.
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