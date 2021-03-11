Глава Bellingcat Элиот Хиггинс подтвердил выход фильма о 33 "вагнеровцах", которых 29 июля задержали по подозрению в подготовке беспорядков. Однако точная дата не называется. В СМИ активно распространяется информация о том, что выход планируется на 15 марта.

Так, украинский журналист Дмитрий Гордон анонсировал фильм, способный, по его словам, "взорвать" общество.

15 марта, насколько я знаю, планируется выход фильма-расследования Bellingcat о "вагнеровцах". О спецоперации относительно поимки "вагнеровцев", которая была бездарно слита российской агентурой, Россией.

Разговоры об этом фильме на днях сильно активизировались, а Гордон и вовсе заявил, что 15 марта Украину ждут "тяжелые испытания".

"Я не могу говорить об этом – все, кому надо знать, знают. 15 марта будет своеобразным водоразделом для украинского общества. Больше мне говорить нельзя... Мы анонсируем сейчас: 15 марта. Это очень серьезно", - заявил Гордон в беседе с журналистом Василием Головановым.

Никаких деталей журналист не сообщил.

Отметим, что сам Хиггинс написал:

Ходит много слухов о грядущем документальном фильме "Вагнергейт" от Bellingcat, но вы должны слушать только то, что говорят об этом члены команды Bellingcat. Все, что я могу пока сказать - без комментариев.

В то же время, народный депутат Алексей Гончаренко 10 марта написал в Telegram, что съемочная группа Bellingcat приехала в Киев для того, чтобы снять дополнительные материалы для фильма.

Ранее мы писали о том, что ЧВК "Вагнер" связывают с российским бизнесменом Евгением Пригожиным, который, как считается, входит в близкое окружение президента Путина. Наемники "Вагнера" воевали на Донбассе, в Сирии и Ливии. Число бойцов вооруженного формирования насчитывало в разное время и по различным данным, от 1350 до 2000 человек.

Ранее в МИД Украины прокомментировали освобождение "вагнеровцев" и заявили, что после такого решения диалог с Минском "исчезает сам по себе".