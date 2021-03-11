C декабря 2019 года и до начала марта 2021 года этот веб-адрес выдавал ссылку на главную страницу Apple/ фото: Loyalty

Американская корпорация Apple выпустила на своем веб-ресурсе раздел, который полностью написан на украинском языке.

Основная часть раздела доступна на английском, однако все остальное - на украинском. Там доступно также и информация об официальных продавцах техники Apple на территории Украины.

Отмечается, что примерно с декабря 2019 года и до начала марта 2021 года этот веб-адрес выдавал ссылку на главную страницу Apple, а до того вообще не работал и выдавал сообщение "Странице не найдена". Известно, что на столь резкий шаг корпорация пошла в связи с грандиозными планами выхода на отечественный рынок.

Читайте также, Apple построит в Германии центр по разработке чипов. Новый центр планируется открыть к концу 2022 года, Apple собирается нанять для работы в нем несколько сотен инженеров и других специалистов, компания в настоящее время владеет семью офисами в Мюнхене, в которых работает около 1,5 тыс. человек.

Кроме того, Apple сворачивает продажи iPhone 12 mini. Компания приняла решение урезать производство непопулярной модели сразу на 70% в первой половине 2021 года, так как он "провалился" на мировом рынке.

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