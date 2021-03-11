На Київщині викрили потужну нарколабораторію [ Редактировать ]
На Київщині викрили масштабну нарколабораторію, вартість вилученого - півтора мільйона доларів.
За попередньою версією, 14 жителів столиці у трьох будинках за місяць виробляли понад 150 кілограмів психотропів. Збували товар через інтернет-магазин.
Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 100 кілограмів готових наркотиків та 5 тонн сировини для їх виготовлення. Знайшли також обладнання та майже 9 з половиною мільйонів гривень.
Дев'ятьох учасників угруповання вже затримали.
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