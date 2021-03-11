На Київщині викрили масштабну нарколабораторію, вартість вилученого - півтора мільйона доларів.

За попередньою версією, 14 жителів столиці у трьох будинках за місяць виробляли понад 150 кілограмів психотропів. Збували товар через інтернет-магазин.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 100 кілограмів готових наркотиків та 5 тонн сировини для їх виготовлення. Знайшли також обладнання та майже 9 з половиною мільйонів гривень.

Дев'ятьох учасників угруповання вже затримали.