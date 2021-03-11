Труп у мішку виявив сьогодні один з місцевих жителів за власним сараєм

Дівчинку, яку чотири доби шукали на Херсонщині, сьогодні знайшли мертвою в її рідному селі.

Тіло 7-річної Маші Борисової було в мішку біля одного із сараїв. Поліція припускає, що його підкинули, адже це місце обстежували кілька разів, і нічого тоді не виявили. Ймовірно, з дитини знущалися, а потім задушили.

Нагадаємо, дівчинка зникла ввечері 7 березня.

Микола Вербицький, заступник начальника ГУ НП у Херсонській області: