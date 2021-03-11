Зі слідами насильства: на Херсонщині знайшли зниклу дівчинку [ Редактировать ]
Дівчинку, яку чотири доби шукали на Херсонщині, сьогодні знайшли мертвою в її рідному селі.
Тіло 7-річної Маші Борисової було в мішку біля одного із сараїв. Поліція припускає, що його підкинули, адже це місце обстежували кілька разів, і нічого тоді не виявили. Ймовірно, з дитини знущалися, а потім задушили.
Нагадаємо, дівчинка зникла ввечері 7 березня.
Микола Вербицький, заступник начальника ГУ НП у Херсонській області:
Попередньо смерть настала від механічної асфіксії, або удушшя. Окрім цього, на тілі дівчинки виявлені також тілесні ушкодження в області статевих органів.
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