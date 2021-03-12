В Киевской области, в городе Васильков, легковой автомобиль столкнулся с военным самолетом. Об этом сообщает служба по связям с общественностью воздушного командования "Центр".

Инцидент произошел в 40-й бригаде тактической авиации вечером 10 марта, в темное время суток.

В ходе буксировки самолета на авиационную стоянку произошло столкновение автомобиля с летательным аппаратом, в результате чего произошло возгорание, которое было своевременно локализовано силами пожарного подразделения части.

Водителю автомобиля оказали первую помощь, на данный момент его состояние удовлетворительное, военнослужащий находится под присмотром врачей.

На месте происшествия работают правоохранители, а в воинской части проводится служебное расследование.

Причины происшествия выясняются.

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