В Киеве оборвался лифт с бригадой медиков [ Редактировать ]
Источник: открытые источники
В Днепровском районе Киева оборвался лифт с бригадой скорой помощи. Инцидент произошел вечером 14 октября. Об этом сообщается на Facebook-странице Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева.
Медики получили вызов на улицу Литинскую. Родственники сообщали, что женщина потеряла сознание, хрипела, а изо рта пошла пена.
На улице бригаду медиков встретила мать пациентки и 10-летняя дочь. Все сели в лифт и стали подниматься на восьмой этаж. Добравшись до пятого этажа лифт оборвался и начал стремительно падать вниз. К счастью, на втором этаже сработала система аварийного торможения, и лифт остановился.
Пока спасатели извлекали медиков из аварийного лифта, на вызов выехала другая бригада и оказала помощь пациентке. Все завершилось хорошо, если не считать стресс.
Ранее сообщалось, что под Одессой лифт с ребенком "улетел" вниз.
по теме
Под Киевом произошло серьезное ДТП
Авария произошла утром на Бориспольской трассе
В Киеве на пешеходном переходе произошло жуткое ДТП (видео)
ДТП произошло на на перекрестке улиц Сечевых Стрельцов и Дегтяревской
Тіло не могли дістати з-під маршрутки: подробиці смертельної аварії в Києві
У поліції за фактом відкрили два кримінальні провадження - порушення правил дорожнього руху та випуск на маршрут несправного транспортного засобу
Смертельна аварія у Києві: маршрутка знесла людей на переході
На пішохідному переході водій маршрутки збив трьох людей. Одна жінка загинула на місці - її буквально затягнуло під колеса машини. Ще двоє постраждали, їх забрала швидка
В Киеве врач внезапно умер во время визита к пациенту
Трагедия произошла, когда он оказывал помощь больной