В Днепровском районе Киева оборвался лифт с бригадой скорой помощи. Инцидент произошел вечером 14 октября. Об этом сообщается на Facebook-странице Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева.

Медики получили вызов на улицу Литинскую. Родственники сообщали, что женщина потеряла сознание, хрипела, а изо рта пошла пена.

На улице бригаду медиков встретила мать пациентки и 10-летняя дочь. Все сели в лифт и стали подниматься на восьмой этаж. Добравшись до пятого этажа лифт оборвался и начал стремительно падать вниз. К счастью, на втором этаже сработала система аварийного торможения, и лифт остановился.

Пока спасатели извлекали медиков из аварийного лифта, на вызов выехала другая бригада и оказала помощь пациентке. Все завершилось хорошо, если не считать стресс.

Ранее сообщалось, что под Одессой лифт с ребенком "улетел" вниз.