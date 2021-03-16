Правоохоронці викрили групу осіб, які намагалися розбагатіти, продавши нежитлову будівлю за підробленими документами. Ділків затримали в офісі приватного нотаріуса на гарячому. Вони саме намагалися збути за 85 тисяч доларів об'єкт нерухомості, що перебуває на балансі комунального підприємства Києва.

До злочинної групи входили нотаріуси, адвокати, колишні правоохоронці. Їм загрожує позбавлення волі терміном від п'яти до дванадцяти років із конфіскацією майна.