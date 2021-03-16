Поліція викрила шахрайство з нерухомістю [ Редактировать ]
Правоохоронці викрили групу осіб, які намагалися розбагатіти, продавши нежитлову будівлю за підробленими документами. Ділків затримали в офісі приватного нотаріуса на гарячому. Вони саме намагалися збути за 85 тисяч доларів об'єкт нерухомості, що перебуває на балансі комунального підприємства Києва.
До злочинної групи входили нотаріуси, адвокати, колишні правоохоронці. Їм загрожує позбавлення волі терміном від п'яти до дванадцяти років із конфіскацією майна.
по теме
На Київщині затримали телефонних аферистів, які ошукали пенсіонерку. Один із зловмисників назвався її сином і попросив грошей на лікування. Довірлива 80 річна жінка віддала всі свої заощадження
Столичні правоохоронці затримали підозрювану у вбивстві поліцейської. Злочин стався напередодні вночі у Дарницькому районі. На проспекті Бажана перехожі знайшли тіло жінки із численними ножовими пораненнями
Винищувач буксирували на стоянку після льотної зміни, коли в нього влетів автомобіль
В банду входило трое братьев-иностранцев. Они "специализировалась" на похищении и грабежах выходцев из арабских стран. Жертв похищали, привозили в подвал и пытали, пока те не соглашались "оплатить" свое особождение
У Чернівецькій області затримали 21-річного хлопця, який продавав в інтернеті власноруч виготовлену зброю. Під час трусу в нього вилучили три пістолети, набої, і обладнання
В какой-то момент одной из девушек удалось сбежать из квартиры и вызвать полицию. Когда патрульные прибыли на место, то встретили кавалера, который выходил из подъезда с пистолетом в руках. Правоохранители выбили оружие из его рук и задержали