В іспанських садах цвітуть фруктові дерева [ Редактировать ]
В Іспанії квітують фруктові дерева. Сади у каталонській провінції Лерида займають площу у понад 8 із половиною гектарів.
На буяння цвіту з'їжджаються подивитись тисячі іспанців навіть із дальніх куточків країни. Щороку ці дерева дають 150 мільйонів кілограмів персиків, груш та інших фруктів.
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