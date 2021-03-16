Зранку збройні формування Російської Федерації поновили провокаційні обстріли наших позицій. Біля Гнутового супротивник застосував протитанковий гранатомет, а поблизу Авдіївки - стрілецьку зброю. Минулої доби на Донбасі зафіксували 10 порушень режиму тиші з боку ворога. Зокрема, неподалік від Верхньоторецького та Водяного окупанти відкривали вогонь із мінометів 120 та 82 калібру. У нашому війську без втрат.

Сирий прохолодний вітер притискає важкі хмари до землі. Степ зораний вирвами та засіяний смертельним залізяччям. Саме такий вигляд має передова під Попасною. Вогняна "посівна" тут триває вже тиждень. Усе почалося з раптового і дуже потужного ворожого обстрілу з гранатометів і мінометів.

Ярослав, військовослужбовець Збройних сил України:

Це приходи 120 мін. Нам прилетіло тогда штук 100 гранат АГС и пару мін. З СПГ прилітало. Вони спочатку залучили кулемети, потім АГС, СПГ, а потім вже міномети.

Вояки розповідають: спочатку в повітрі побачили дрон супротивника, а потім почало вибухати. Обстріл застав армійців - де хто був.

Позивний "Льолік", військовослужбовець Збройних сил України:

Був безпілотник, а потім був обстріл. Я під час обстрілу був на кухні, бо готував хлопцям їжу.

Льолік показує свою царину - кухню в бліндажі. Така не один обстріл витримає. Каже: від плити не відходив ані на мить. Бо міни - мінами, а голодні хлопці - важливіші.

Позивний "Льолік", військовослужбовець Збройних сил України:

Під час обстрілу я знаходився тут і готував хлопцям. Тому що вони повинні бути ситі, попри те що обстріл. Я вже до такого звик. Обстріл закінчився - я нагодував хлопців. Був борщ та плов.

Тут борщ домашній, каша - як вдома, тому і хочеться додому.

До цього обстрілу російські найманці важке озброєння тут не застосовували декілька місяців. Тепер стріляють щодня.

Володимир, військовослужбовець Збройних сил України:

Вони періодично чи з ранку, чи в обід, чи ввечері прострілюють по фронту. Спочатку в одному місці обстріляли, потім в іншому. Ну і дивляться на реакцію військових.

Бойовики зухвало заходять у "сіру зону" красти кабелі ЛЕП на метал. Наші солдати ледь зубами не скригочуть, але стріляти - не можна.

Віктор, військовослужбовець Збройних сил України:

Три чоловіки ходять, змотують і носять мішками. Я не знаю, голодають може? здають на метал. Вони на стовпи навіть залазили.

Загалом за минулу добу в нашому штабі повідомляють про щонайменше десять ворожих обстрілів. Під Маріуполем навіть із застосуванням мінометів.