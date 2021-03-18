Кардиологи перечислили четыре симптома, которые указывают на начало инфаркта миокарда, передает newsyou.info.

По статистике, в 13% случаев острый инфаркт миокарда заканчивается смертью. Вот почему крайне важно уметь распознать симптомы заболевания, чтобы вовремя обратиться к врачу.

Медики выделили главные признаки инфаркта: сильная боль за грудной клеткой в области сердца, которая в некоторых случаях может отдавать в левую руку или нижнюю челюсть, удушье, головокружение и страх, перерастающий в панику.

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