В Минздраве сделали важное заявление о вакцинации от коронавируса [ Редактировать ]
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, что страна перешла на второй этап вакцинации от коронавируса.
По его словам, в настоящее время в список на прохождение вакцинации от COVID-19 записаны более 290 тысяч граждан Украины.
Мы перешли ко второму этапу вакцинации. Со следующей недели начинается работа стационарных пунктов прививки и вакцинации семейных врачей.
Отмечается, что запись на прививки активно продолжается не смотря на различные фейки о вакцинации и вакханалию.. Известно, что граждане занимают места, в основном, через приложение "Дия".
Читайте также, за прошедшие сутки в Украине сделали 10 959 прививок от коронавируса, это стало рекордным количеством иммунизаций с начала кампании. За вчера в стране провели на 1127 прививок больше, чем за предыдущие сутки, а вакцинация проводилась 210 мобильными бригадами.
Кроме того, с начала пандемии в Украине официально зарегистрировано почти 1400 случаев повторного заражения коронавирусом. Те, кто переболел COVID-19, определены в электронной системе эпидемиологического учета как "выздоровевшие".
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