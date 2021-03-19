Пекін розквітнув персиковими деревами [ Редактировать ]
Персикові дерева зацвіли в Пекіні. Серед рожевих квітів китайці влаштовують фотосесії. Найпопулярніший вид зйомки у традиційних костюмах, з віялом або парасолькою. Вбрання, зазвичай, місцеві беруть на прокат.
Та приєднатися до такої забавки не проти й туристи. А в Японії напередодні зацвіла сакура. Цьогоріч квіти на деревах там розпустилися раніше. Зазвичай сакура лише починає цвісти наприкінці березня.
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Персикові дерева зацвіли в Пекіні. Серед рожевих квітів китайці влаштовують фотосесії. Найпопулярніший вид зйомки у традиційних костюмах, з віялом або парасолькою. Вбрання, зазвичай, місцеві беруть на прокат
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