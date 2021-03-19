Персикові дерева зацвіли в Пекіні. Серед рожевих квітів китайці влаштовують фотосесії. Найпопулярніший вид зйомки у традиційних костюмах, з віялом або парасолькою. Вбрання, зазвичай, місцеві беруть на прокат.

Та приєднатися до такої забавки не проти й туристи. А в Японії напередодні зацвіла сакура. Цьогоріч квіти на деревах там розпустилися раніше. Зазвичай сакура лише починає цвісти наприкінці березня.