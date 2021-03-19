Вистава у вітрині. Вперше у Львові актори одного з міських театрів виступають просто у вікні. Тож долучитись до прекрасного може будь-хто з перехожих.

Так у театрі намагаються привернути увагу відвідувачів, бо їх суттєво поменшало через карантин. Про театральне життя Львова - більше знає Христина Гашенко.

Мар'яна Кривдик вже 10 років служить мистецтву. Вжилася в сотні ролей. А от виступати в такому незвичному місці, у вітрині, доводиться вперше.

Мар'яна Кривдик, акторка:

Звичайно, що є хвилювання, але це таке приємне хвилювання. І мені подобається.

У невеликому вікні одного із приміщень театру - імпровізована сцена. За декорації біле тло. І вийти до публіки мають змогу не всі учасники вистави.

Кожна вистава триває до п'ятнадцяти хвилин. За цей час завдання акторів - показати твір, який зазвичай на сцені триває більше години.

Ірина Артим'як, помічниця художнього керівника Першого українського театру для дітей та юнацтва м. Львів:

Ми не використовуємо так буквально уривки з вистав, так, але ми використовуємо ту тему з вистав, костюми і вони використовують ті рухи, от наприклад було у "Восьмій вечора на ковчезі" ті пінгвіни б'ються і вони це робили, мерзнуть, б'ються. Але це була імпровізація.

А щоб перехожі точно не пройшли повз - вистави ідуть з музичним супроводом. На сцені - фрагмент вистави сучасного французького драматурга Еріка-Еманюелля Шмітта "Оскар і рожева пані".

І глядачів неабияк зацікавив такий експериментальний театр. І фотографують, і знімають на телефон і навіть пританцьовують.

Оксана та Софія:

Ми б хотіли більше бачити такого особливо в сірі дні. - так. Тобі сподобалось, котуся? - Сподобалося. - Мікрофон найбільше, так.

Юрій, житель Львова:

Саме в час карантину театр повинен до себе притягувати глядача. Бо я вважаю що театр необхідний в любому випадку карантин не карантин, глядачі потребують мистецтва живого тут і зараз.

Спостерігати за виставою можна і через дорогу. А якщо заважають примхи львівської погоди, то ситуацію може виправити горнятко гарячої кави.

Задоволені виступом і самі актори.

Мар'яна Кривдик та Олександр Трифонюк, актори Першого українського театру для дітей та юнацтва м. Львів:

Бачили, як люди проходили біля нас - і ми їм махаємо, а вони так мають нам це дуже круто, це класно заражає і це кайф великий.

Юрій Мисак, директор Першого українського театру для дітей та юнацтва м. Львів:

Ми розраховували якби на успіх скажемо "живих афіш" але той успіх який ми отримали в результаті перевершив наші очікування. Тому що неймовірна кількість перепостів, запитань: "а коли це буде, а як це можна побачити".

Утім наразі побачити виставу, навіть у "живій вітрині" у Львові не вдасться. Через посилення карантину в місті виступи призупинили.